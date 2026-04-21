Арина Соболенко пришла на матч Паулы Бадосы в первом круге «тысячника» в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с женихом Георгиосом Франгулисом посетила матч своей подруги, бывшей второй ракетки мира Паулы Бадосы из Испании в первом круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

На старте соревнований Бадоса встречается с представительницей Австрии Юлией Грабер (107-я в рейтинге). После первого сета счёт 7:6 (7:3) в пользу австрийки. Победительница матча сыграет с канадской спортсменкой Лейлой Фернандес.

Фото: Скриншот из трансляции

Арина Соболенко — действующая чемпионка «тысячника» в Мадриде. Она начнёт защиту титула со второго круга. Её соперницей станет Питон Стирнс из США или Лоис Буассон из Франции.