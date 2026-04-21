Панатта рассказал, чем Янник Синнер похож на Бьорна Борга

Победитель одного турнира «Большого шлема» бывший итальянский теннисист Адриано Панатта поделился мнением, чем похожи итальянец Янник Синнер и 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.

«Плохо его знаю, но думаю, я и Янник не похожи ни как игроки, ни по характеру. Он ведёт почти монашеский образ жизни — просыпается и засыпает с мыслями о теннисе. Таким же был и Бьорн Борг. Главное, чтобы это чувство счастья длилось как можно дольше — только Янник знает, сколько он сможет выдержать в таком режиме.

Но Борг завершил карьеру в 26 лет. Он начал выигрывать уже в 16, в какой-то момент у него просто закончился внутренний ресурс», – приводит слова Панатты Corriere Dello Sport.