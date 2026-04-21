Бадоса с «баранкой» проиграла 107-й ракетке мира на старте «тысячника» в Мадриде
104-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), уступив в стартовом матче турнира австрийке Юлии Грабер (107-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 0:6.
Мадрид (ж). 1-й круг
21 апреля 2026, вторник. 15:30 МСК
Паула Бадоса
П. Бадоса
1 : 2
Юлия Грабер
Ю. Грабер
Теннисистки провели на корте 2 часа 34 минуты. За время матча Грабер выполнила одну подачу навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать 9 брейк-пойнтов из 16. Бадоса сделала в игре два эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге турнира в Мадриде Грабер сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.
