Мирра Андреева провела тренировку с Викторией Мбоко перед стартом на «тысячнике» в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева провела тренировку с канадкой Викторией Мбоко перед стартом на турнире WTA-1000 в Мадриде.

Андреева начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, где ей предстоит сыграть с сильнейшей теннисисткой в противостоянии между австралийкой Кимберли Бирелл и одной из победительниц квалификационного раунда турнира.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финале турнира прошлого года обыграла американку Кори Гауфф (6:3, 7:6 (7:3)).