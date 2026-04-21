Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер снялся с «Мастерса» в Риме

Джек Дрейпер снялся с «Мастерса» в Риме
Комментарии

28-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер снялся с розыгрыша «Мастерса» в Риме (Италия), который пройдёт с 7 по 17 мая.

«Обострение травмы сухожилия в колене не позволяет мне сыграть в Мадриде и Риме. Это, конечно, расстраивает, но я благодарен, что повреждение не настолько серьёзное, как могло бы быть.

Восстановление проходит хорошо, уверен, что смогу быть готов к «Ролан Гаррос». С нетерпением жду возможности набрать форму к этому турниру», – приводит слова Дрейпер BBC Sport.

В сезоне-2025 Дрейпер проиграл на стадии 1/4 финала турнира в Риме испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6). Ранее из-за травмы колена Дрейпер снялся с «Мастерса» в Мадриде, где вышел в финал в 2025 году.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android