Джек Дрейпер снялся с «Мастерса» в Риме

28-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер снялся с розыгрыша «Мастерса» в Риме (Италия), который пройдёт с 7 по 17 мая.

«Обострение травмы сухожилия в колене не позволяет мне сыграть в Мадриде и Риме. Это, конечно, расстраивает, но я благодарен, что повреждение не настолько серьёзное, как могло бы быть.

Восстановление проходит хорошо, уверен, что смогу быть готов к «Ролан Гаррос». С нетерпением жду возможности набрать форму к этому турниру», – приводит слова Дрейпер BBC Sport.

В сезоне-2025 Дрейпер проиграл на стадии 1/4 финала турнира в Риме испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6). Ранее из-за травмы колена Дрейпер снялся с «Мастерса» в Мадриде, где вышел в финал в 2025 году.