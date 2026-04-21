Главная Теннис Новости

«Мне пришлось взять перерыв». Соболенко — о пропуске турнира в Штутгарте

«Мне пришлось взять перерыв». Соболенко — о пропуске турнира в Штутгарте
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала изменения в своём календаре на грунтовый сезон, отметив, что была вынуждена скорректировать график выступлений из-за физического состояния.

— Арина, получается, вы начинаете свой грунтовый сезон позже обычного. В будущем вы планируете ездить так же — играть, но не переусердствовать?
— Ну, на самом деле, мне было очень грустно пропускать Штутгарт. Обязательно постараюсь вернуться в Штутгарт в следующем сезоне. Но да, идеальный план — это, возможно, немного раздвинуть расписание, чтобы оставаться в лучшей форме и быть более готовой показать свой лучший теннис на каждом турнире, в котором участвую. Но да, в этом сезоне моё тело то восстанавливалось, то нет, пришлось взять перерыв, чтобы сделать всё правильно для своего организма. Поэтому в этом году у меня будет немного меньше турниров, надеюсь, что буду показывать свой лучший теннис на каждом соревновании, – сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Мадриде.

