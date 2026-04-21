«Потеряла дар речи». Соболенко — о победе в номинации «Спортсменка года» на премии Laureus

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в премии Laureus в номинации «Спортсменка года».

— Вчера вечером вы стали лауреатом премии Laureus «Спортсменка года». Что это значит для вас?

— Это очень много значит. Для меня это просто невероятно — осознавать, что моё имя будет рядом с именами победителей прошлых лет. Да, это невероятное достижение, особенно сейчас, когда во всех видах спорта так много действительно сильных, вдохновляющих женщин, которые делают невероятные вещи, и получить эту награду… Я просто потеряла дар речи. Это честь для меня, горжусь этим, – сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Мадриде.

За победу в номинации «Спортсменка года» на премии Laureus с Соболенко конкурировали: Айтана Бонмати (футбол, Испания), Мелисса Джефферсон (лёгкая атлетика, США), Фаит Чепнгетич Кипьегон (лёгкая атлетика, Кения), Кэти Ледеки (плавание, США), Сидни Маклафлин Леврон (лёгкая атлетика, США).