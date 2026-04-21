Анастасия Павлюченкова вышла в основную сетку «тысячника» в Мадриде

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 116-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв в финале квалификации украинку Юлию Стародубцеву (53-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 0:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Павлюченкова выполнила две подачи навылет, допустив при этом 15 двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 14. Стародубцева сделала в игре три эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.