Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова — Юлия Стародубцева, результат матча 21 апреля 2026, счет 2:1, квалификация WTA-1000, Мадрид

Анастасия Павлюченкова вышла в основную сетку «тысячника» в Мадриде
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 116-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв в финале квалификации украинку Юлию Стародубцеву (53-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 0:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Павлюченкова выполнила две подачи навылет, допустив при этом 15 двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 14. Стародубцева сделала в игре три эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

«Слушаю подкасты и собираю алмазную мозаику». Мирра — перед первым «тысячником» на грунте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android