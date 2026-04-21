Винус Уильямс проиграла 140-й ракетке мира в стартовом матче турнира в Мадриде
Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, проиграв на старте соревнований испанке Кайтлин Кеведо (140-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 4:6.
Мадрид (ж). 1-й круг
21 апреля 2026, вторник. 18:20 МСК
Кайтлин Кеведо
Винус Уильямс
Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Уильямс не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Кеведо сделала в игре один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге турнира в Мадриде Кайтлин Кеведо сыграет с американской теннисисткой Хейли Баптист.
