Захарова с «баранкой» уступила Камиле Осорио в первом круге «тысячника» в Мадриде
79-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, проиграв в стартовом матче колумбийке Камиле Осорио (83-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 3:6.
Мадрид (ж). 1-й круг
21 апреля 2026, вторник. 19:05 МСК
Анастасия Захарова
Камила Осорио
Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За время матча Камила Осорио выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Анастасия Захарова не сделала в игре эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала единственный заработанный за матч брейк-пойнт.
Во втором круге турнира в Мадриде Камила Осорио сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.
