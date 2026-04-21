Мирра Андреева отрабатывает подачу на тренировке в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева уделила особое внимание отработке подачи во время одной из тренировок перед стартом «тысячника» в Мадриде. Ранее россиянка провела тренировку с канадской теннисисткой Викторией Мбоко.

Андреева начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, где ей предстоит сыграть с сильнейшей теннисисткой в противостоянии между австралийкой Кимберли Бирелл и одной из победительниц квалификационного раунда турнира.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.