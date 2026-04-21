Все новости
Турнир WTA-1000 в Мадриде, 2026 год: результаты матчей 21 апреля

Сегодня, 21 апреля, на грунтовых кортах в Мадриде (Испания) стартовал турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня прошли матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Мадриде (Испания). Первый круг. Результаты матчей 21 апреля:

Петра Марченко (Ховартия) – Виктория Хименес-Косинцева (Румыния, WC) – 6:0, 7:5;

Татьяна Мария (Германия) – Лаура Самсонова (Чехия, WC) – 4:6, 2:6;

Лаура Зигемунд (Германия) – Ирина Бегу (Румыния, SR) – 6:4, 6:0;

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 1:6, 1:6;

Анна Бондарь (Венгрия) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:2, 6:3;

Паула Бадоса (Испания, WC) — Юлия Грабер (Австрия, LD) – 6:7 (3:7), 6:4, 0:6;

Робин Монтгомери (США) – Магда Линетт (Польша) – 4:6, 3:6;

Кайтлин Кеведо (Испания, WC) — Винус Уильямс (США, WC) – 6:2, 6:4;

Анастасия Захарова (Россия) — Камила Осорио (Колумбия) – 0:6, 3:6;

Питон Стирнс (США) — Лоис Буассон (Франция) – 6:1, 6:3.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Сетка турнира в Мадриде
Календарь турнира в Мадриде
Материалы по теме
Мирра подарила фанатам мороженое. Как готовятся россияне к супертурниру в Мадриде
Видео
Мирра подарила фанатам мороженое. Как готовятся россияне к супертурниру в Мадриде
