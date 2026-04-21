«Лучше всего сыграл в финале». Рублёв оценил своё выступление на турнире в Барселоне

Олимпийский чемпион — 2020 в миксте, 12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил своё выступление на турнире в Барселоне, отметив, что остался доволен уровнем игры в финале. В решающем матче турнира Рублёв уступил французу Артюру Фису со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

— Андрей, во-первых, поздравляю тебя с отличной неделей, которая была в Барселоне. Ты сам себе как бы постоянно подсказывал, что улучшаешь свои рекорды. Как себя ощущал? Не перекрутил ли ты себя к финалу?

— Да, ощущал я себя хорошо. Наоборот, думаю, из всех матчей, которые я провёл в Барселоне, в финале всё-таки в плане уровня лучше всего смог сыграть. Но могу сказать, что Артюр слишком хорош на данный момент. Мне надо доработать пару моментов, чтобы в следующий раз всё немного в другую сторону сложилось. Поэтому нет — не перекрутил. В плане моей игры, думаю, из этих пяти матчей в финале я играл более раскованно, более рискованно, менее зажато. То есть, наоборот, для себя уровень был выше, чем в предыдущих матчах, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.