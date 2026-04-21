Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис Новости

«Лучше всего сыграл в финале». Рублёв оценил своё выступление на турнире в Барселоне

«Лучше всего сыграл в финале». Рублёв оценил своё выступление на турнире в Барселоне
Комментарии

Олимпийский чемпион — 2020 в миксте, 12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил своё выступление на турнире в Барселоне, отметив, что остался доволен уровнем игры в финале. В решающем матче турнира Рублёв уступил французу Артюру Фису со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Артюр Фис
30
Франция
Артюр Фис
А. Фис

— Андрей, во-первых, поздравляю тебя с отличной неделей, которая была в Барселоне. Ты сам себе как бы постоянно подсказывал, что улучшаешь свои рекорды. Как себя ощущал? Не перекрутил ли ты себя к финалу?
— Да, ощущал я себя хорошо. Наоборот, думаю, из всех матчей, которые я провёл в Барселоне, в финале всё-таки в плане уровня лучше всего смог сыграть. Но могу сказать, что Артюр слишком хорош на данный момент. Мне надо доработать пару моментов, чтобы в следующий раз всё немного в другую сторону сложилось. Поэтому нет — не перекрутил. В плане моей игры, думаю, из этих пяти матчей в финале я играл более раскованно, более рискованно, менее зажато. То есть, наоборот, для себя уровень был выше, чем в предыдущих матчах, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android