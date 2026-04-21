Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко рассказала, как ей удаётся справляться с психологическим давлением

Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как ей удаётся справляться с психологическим давлением.

— Как вы справляетесь с давлением в туре? Мы видели много теннисистов с психологическими проблемами. Как вы с этим справляетесь?
— Да, это очень частый вопрос. Психическое здоровье действительно важно, и я работаю с психологом, делаю всё, чтобы оставаться психически здоровой. Думаю, за эти годы я поняла: прежде всего очень важно окружить себя людьми, с которыми вам комфортно, с которыми вы чувствуете себя защищёнными и просто можете говорить что угодно, спрашивать что угодно и свободно общаться. И также важно, чтобы вне теннисной жизни вы занимались тем, что приносит вам радость, помимо тенниса, потому что спорт в целом — это большое давление, много ожиданий, много всего, с чем нужно справляться. И если у вас нет ничего другого вне тенниса, действительно тяжело постоянно находиться в этом состоянии давления. Думаю, важно, например, сходить на ужин, провести время с друзьями, сходить по магазинам, просто заняться чем-нибудь, не связанным со спортом, чтобы ваш разум оставался ясным хотя бы половину дня, – сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Мадриде.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android