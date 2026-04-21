Рублёв: Мадрид у меня всегда ассоциируется с чем-то очень радостным

Олимпийский чемпион – 2020 в миксте, 12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём настрое перед стартом «Мастерса» в Мадриде.

— С каким настроением ты приехал в Мадрид? И каковы первые ощущения после тренировки?
— Да, с шикарным настроением. Приехал — и ощущение после тренировки классное. Мадрид — очень хороший город, где много красивых и классных мест. Мне здесь нравится, очень много крутых здесь воспоминаний, помимо самого турнира. Например, воспоминания о Кубке Дэвиса, когда мы здесь играли и в 2019-м, и в 2021-м, когда тут все вместе с ребятами что-то делали. Поэтому из-за этого Мадрид у меня всегда ассоциируется с чем-то очень радостным. Просто когда приезжаешь в Мадрид, уже становится сразу хорошо, – сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

