Рублёв — о Марате Сафине: на «Мастерсе» в Мадриде его нет, но он следит и пишет

Олимпийский чемпион — 2020 в миксте, 12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, кто из специалистов приехал вместе с ним на «Мастерс» в Мадриде, отметив, что двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин присоединится к команде на турнире в Риме.

— С какой командой приехал сюда? Что-то я Марата не видел на твоей тренировке.

— Марат пока своими делами занят. Он будет в Риме. Но следит, пишет, поэтому всё хорошо. Здесь я, Фернандо [Висенте] — тренер, физио, фитнес, агент, друзья. Хотя про друзей не знаю. Может, и не будет друзей, посмотрим, – сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.