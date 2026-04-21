Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — о Марате Сафине: на «Мастерсе» в Мадриде его нет, но он следит и пишет

Комментарии

Олимпийский чемпион — 2020 в миксте, 12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, кто из специалистов приехал вместе с ним на «Мастерс» в Мадриде, отметив, что двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин присоединится к команде на турнире в Риме.

С какой командой приехал сюда? Что-то я Марата не видел на твоей тренировке.
— Марат пока своими делами занят. Он будет в Риме. Но следит, пишет, поэтому всё хорошо. Здесь я, Фернандо [Висенте] — тренер, физио, фитнес, агент, друзья. Хотя про друзей не знаю. Может, и не будет друзей, посмотрим, – сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android