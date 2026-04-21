Олимпийский чемпион — 2020 в миксте, 12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своих любимых местах в Мадриде, отметив, что ему нравится район, в котором расположена его гостиница.

— Какие-то любимые места есть?

— Ну вот возле отеля, где я живу, мне нравится район — там много всяких прикольных ресторанов, прикольных мини-заведений. Да, пусть будет даже пара. Такие, где можно просто попить кофе, уже не рестораны, а обычные кафешки — где можно просто сесть, попить кофе, чего-то выпить. Ну и к тому же тут просто много красивых мини-парков, сквериков, – сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Рублёв принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Мадриде. Свой путь на турнире россиянин начнёт с матча второго круга, в котором сыграет с победителем встречи между чехом Витом Копривой и китайцем Чжан Чжичжэнем.