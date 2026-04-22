Соболенко: чтобы оставаться на вершине, нужно всегда совершенствовать слабые стороны игры

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что работа над устранением слабых сторон в игре стала для неё необходимым шагом для сохранения конкуренции с лидерами тура.

— Я спрашивал игроков о технических изменениях, которые они делали за свою карьеру, некоторые говорят, что не меняли свою силу удара с задней линии в течение 20 лет. Вы же, очевидно, вносили изменения на протяжении своей карьеры. Любопытно, насколько это было сложно? Например, что касается вашего форхенда, вы внесли существенные изменения. Каким был этот процесс?

— Да, это действительно сложно посвятить себя такому делу, потому что всегда пытаешься защитить всё что угодно — свой уровень, свой рейтинг, свои очки. Это непросто. Думаю, такие вещи приходят с опытом, со временем, когда понимаешь: «Ладно, мне нужно измениться, иначе люди будут постоянно использовать твои слабости». И да, мне кажется, это и есть путь к совершенствованию и к тому, чтобы оставаться на вершине — всегда стараться немного улучшаться, исправлять свои слабые стороны, совершенствовать свои сильные. Это и есть процесс, он был непростым. Мне кажется, я действительно открылась для перемен, когда столкнулась с ситуацией с двойными ошибками. Полагаю, это была та самая последняя капля, когда поняла: «Окей, я готова». И рада, что так сделала. Теперь открыта для перемен, знаю, какую огромную выгоду они могут дать, – сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Мадриде.