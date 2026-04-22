«Может, и хорошо, что они разные». Адриано Панатта — о Синнере и Алькарасе

Победитель одного турнира «Большого шлема» бывший итальянский теннисист Адриано Панатта высказался о сравнении итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса, отметив, что они обладают разными сильными сторонами в игре, которые могли бы дополнить друг друга.

«Они оба — первый номер. Если бы объединить ментальность Янника и разнообразие ударов Карлоса, получился бы идеальный теннисист, но, может, и хорошо, что они разные. Для Синнера теннис — это счастье, а Алькарас — не забывайте, он на два года младше — думает ещё и о друзьях, любит развлечься вечером. Проблема, что они уже на другом уровне по сравнению с остальными. А, например, в мои времена все игроки топ-10 выигрывали хотя бы один турнир «Большого шлема», – приводит слова Панатты Corriere Dello Sport.