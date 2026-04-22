Турнир ATP-1000 в Мадриде: расписание матчей на 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, в Мадриде (Испания) стартует турнир категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня соревнований.

12:00. Зизу Бергс (Бельгия) – Марин Чилич (Хорватия).

12:00. Чжан Чижчжэнь (Китай) – Вит Коприва (Чехия).

12:00. Дженсон Бруксби (США) – Эмилио Нава (США).

13:30. Игнасио Бусе (Перу) – Адриан Маннарино (Франция).

13:30. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Маттия Беллуччи (Италия).

13:30. Дино Прижмич (Хорватия) – Маттео Берреттини (Италия).

15:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

15:00. Александр Мюллер (Франция) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

15:00. Лоренцо Сонего (Италия) – Душан Лайович (Сербия).

16:30. Томаш Махач (Чехия) – Франсиско Комесанья (Аргентина).

16:00. Эльмер Мёллер (Дания) – Федерико Чина (Италия).

16:30. Николоз Басилашвили (Грузия) – Себастьян Офнер (Австрия).

17:00. Жайме Фария (Португалия) – Хуберт Хуркач (Польша).

18:00. Алехандро Табило (Чили) – Валентен Руае (Франция).

18:00. Бенжамен Бонзи (Франция) – Титуан Дрог (Франция).

19:30. Рафаэль Ходар (Испания) – Йеспер де Йонг (Нидерланды).