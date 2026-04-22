Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание матчей на 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, в Мадриде (Испания) продолжается турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание матчей на 22 апреля
12:00. Чжан Шуай (Китай) – Ева Лис (Германия).
12:00. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Антония Ружич (Хорватия).
12:00. Зейнеп Сёнмез (Турция) – Карлота Мартинес Сирес (Испания).
12:00. Панна Удварди (Венгрия) – Кимберли Биррелл (Австралия).
13:30. Моюка Утидзима (Япония) – Юлия Стародубцева (Украина).
13:30. Дарья Снигур (Украина) – Дарья Касаткина (Австралия).
14:00. Далма Галфи (Венгрия) – Айла Томлянович (Австралия).
14:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) – Александра Эала (Филиппины).
14:30. Алисия Паркс (США) – Элизабетта Коччаретто (Италия).
15:00. Юлия Путинцева (Казахстан) – Тереза Валентова (Чехия).
15:00. Даяна Ястремская (Украина) – Солана Сьерра (Аргентина).
15:30. Талия Гибсон (Австралия) – Эмилиана Аранго (Колубмия).
15:30. Джаниче Чен (Индонезия) – Алина Чараева (Россия).
16:00. Ангелина Калинина (Украина) – Камилла Рахимова (Узбекистан).
16:30. Эшлин Крюгер (США) – Софья Кенин (США).
17:00. Александра Олейникова (Украина) – Симона Вальперт (Швейцария).
17:30. Оксана Селехметьева (Россия) – Леолия Жанжан (Франция).
18:00. Кэти Макнелли (США) – Кэти Волынец (США).
18:00. Каролина Плишкова (Чехия) – Синья Краус (Австрия).
18:30. Тэйлор Танусенд (США) – Кэти Бултер (Великобритания).
18:30. Эльвина Калиева (США) – Катержина Синякова (Чехия).
19:00. Эльза Жакемо (Франция) – Тайра Катерина Грант (Италия).