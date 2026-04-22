«Легко, потому что у нас есть коннект». Рублёв — о работе с Маратом Сафиным

12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв дал характеристику бывшей первой ракетки мира Марата Сафина как тренера.

— Расскажи о работе, о взаимоотношениях с Маратом Сафиным. С одной стороны, ты говорил, что он привносит чил, отвечает за расслабленное настроение. С другой стороны, Евгений Донской, например, говорил, что он как тренер очень строгий, максималист, не понимает, как можно ошибаться в той или иной ситуации. А как складываются ваши отношения? Насколько он может быть жёстким? «Закусывались» ли вы в каких-то ситуациях?

— Не-е-е-е, никогда не «закусывались», потому что если оба готовы к честному разговору, то нечего «закусываться». Когда вы оба умеете честно разговаривать по-мужски, принимать критику, признавать свои ошибки, то нечего там «закусываться», тем более когда есть уважение. Поэтому когда ты по сути умеешь разговаривать, то очень всё просто. Мне с Маратом очень легко, потому что у нас есть коннект. Да, понятное дело, он может со стороны казаться таким. Например, когда говорит: «Да как можно ошибаться там, да куда ты бьёшь!» и так далее. Но это ноль какой-то агрессии. Чтоб как-то там поддавить или более жёстко поступить. То есть сейчас, спустя год, я могу сказать, что Марат вообще не жёсткий как тренер. Понятное дело, когда что-то по делу или я могу сглупить, то он мне может по делу сказать, по-мужски: «Андрей, ты там уж не перегибай!» и так далее. Ну и когда ты адекватный, то ты признаёшь — да, что-то я перегнул, извини, и всё! Вы идёте дальше, — передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.