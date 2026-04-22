Рублёв ответил, проигрывал ли матч с двумя «баранками», как Медведев в Монте-Карло

12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал недавний исход матча своего соотечественника Даниила Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло, где он уступил итальянцу Маттео Берреттини с двумя «баранками», и ответил, были ли в его карьере подобные ситуации.

— Недавно, в начале турнира в Монте-Карло, Даниил Медведев два раза получил по 0:6. Были ли у тебя за всю карьеру подобные ситуации? Насколько сложно из них эмоционально выходить? Может быть, вы с ним об этом поговорили?

— Вообще, не знаю. Это надо у Дани спрашивать. Это же его история. А у меня, честно, не знаю. На юниорском и взрослом уровне вроде не было такого. Может, когда-то было по детям, но я не помню. Конечно, 0:6 я точно проигрывал. Один сет. А вот про два — не скажу. Может, до 12 лет или 14 лет, но я не помню. А с ним я не говорил — это его история. Может, он к этому даже спокойно отнёсся. Может, нет. Это только Даня знает. Я бы не парился. Надеюсь, он тоже не парится, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.