Янник Синнер поделился, с кем хотел увидеться и сфотографироваться на Laureus Awards

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, с кем из звёзд хотел больше всего увидеться и сделать фото на престижной международной премии Laureus World Sports Awards – 2026, которая прошла в Мадриде 20 апреля.

«Там было столько [людей], что тяжело выбрать одного. Я с удовольствием сфотографировался с [Луишем] Фигу, было приятно. Я его поклонник. Также — с Эйлин Гу и Новаком Джоковичем», — приводит слова Синнера Sky Sports.

Звание спортсмена года получил Карлос Алькарас, Янник Синнер также был номинантом в этой категории.

Согласно регламенту шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран, после чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.