Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс впервые в карьере проиграла 10 матчей подряд

Винус Уильямс впервые в карьере проиграла 10 матчей подряд
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс, ныне занимающая в мировом рейтинге 479-е место, впервые в карьере потерпела поражение в 10 матчах тура WTA подряд. Её последним на данный момент проигрышем закончилась встреча со 140-й ракеткой мира испанкой Кайтлин Кеведо в первом круге «тысячника» в Мадриде.

Мадрид (ж). 1-й круг
21 апреля 2026, вторник. 18:20 МСК
Кайтлин Кеведо
Испания
Кайтлин Кеведо
К. Кеведо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

Также, согласно Opta, Винус стала первой с 1975 года бывшей первой ракеткой мира, проигравшей 10 и более матчей тура.

В сезоне-2026 Уильямс выступала на Australian Open, «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами, турнире WTA-250 в Остине.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android