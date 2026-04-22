Винус Уильямс впервые в карьере проиграла 10 матчей подряд
Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс, ныне занимающая в мировом рейтинге 479-е место, впервые в карьере потерпела поражение в 10 матчах тура WTA подряд. Её последним на данный момент проигрышем закончилась встреча со 140-й ракеткой мира испанкой Кайтлин Кеведо в первом круге «тысячника» в Мадриде.
Мадрид (ж). 1-й круг
21 апреля 2026, вторник. 18:20 МСК
Кайтлин Кеведо
Окончен
2 : 0
Винус Уильямс
Также, согласно Opta, Винус стала первой с 1975 года бывшей первой ракеткой мира, проигравшей 10 и более матчей тура.
В сезоне-2026 Уильямс выступала на Australian Open, «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами, турнире WTA-250 в Остине.
