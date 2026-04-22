Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Артур Риндеркнеш посетил матч 33-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Алавесом»

Артур Риндеркнеш посетил матч 33-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Алавесом»
26-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш посетил матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги) между мадридским «Реалом» и «Алавесом» из Витории. Встреча состоялась в столице Испании, в эти же дни там проходит теннисный турнир категории «Мастерс».

Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Мбаппе – 30'     2:0 Винисиус Жуниор – 50'     2:1 Мартинес – 90+3'    

Фото: Личный архив Артура Риндеркнеша

Теннисист присутствовал на матче в форме французского футбольного клуба «Ренн».

«Ренн» на «Сантьяго Бернабеу». Большое спасибо Киллиану Мбаппе!» — подписал Риндеркнеш публикацию у себя в аккаунте в соцсети.

«Реал Мадрид» в таблице чемпионата Испании занимает после 32 туров вторую строчку (73 очка). «Алавес» располагается на 17-м месте (33 очка).

Артур Риндеркнеш начнёт выступление на «Мастерсе» в Мадриде со второго круга.

