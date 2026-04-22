Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс заявила о намерении сыграть на «Ролан Гаррос»

Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс, ныне занимающая в мировом рейтинге 479-е место, заявила, что хочет сыграть на «Ролан Гаррос» в текущем сезоне. Об этом она рассказала на послематчевой пресс-конференции после первого круга «тысячника» в Мадриде, где уступила испанке Кайтлин Кеведо.

Мадрид (ж). 1-й круг
21 апреля 2026, вторник. 18:20 МСК
Кайтлин Кеведо
Испания
К. Кеведо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Винус Уильямс
США
В. Уильямс

Также теннисистка поделилась, что хотела бы выступить на «тысячнике» в Риме, который начнётся в начале мая, но не имеет такой возможности. Все уайлд-кард были отданы итальянским спортсменам.

«К сожалению, я не смогу сыграть в Риме, у меня есть другие обязательства, поэтому я очень расстроена. Мой муж итальянец, поэтому нам грустно, что мы не можем быть там. Мы бы очень хотели продолжить играть на грунте», — цитирует Уильямс ESPN.

Материалы по теме
Мирра подарила фанатам мороженое. Как готовятся россияне к супертурниру в Мадриде
Видео
Мирра подарила фанатам мороженое. Как готовятся россияне к супертурниру в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android