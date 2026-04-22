Винус Уильямс заявила о намерении сыграть на «Ролан Гаррос»

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс, ныне занимающая в мировом рейтинге 479-е место, заявила, что хочет сыграть на «Ролан Гаррос» в текущем сезоне. Об этом она рассказала на послематчевой пресс-конференции после первого круга «тысячника» в Мадриде, где уступила испанке Кайтлин Кеведо.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Также теннисистка поделилась, что хотела бы выступить на «тысячнике» в Риме, который начнётся в начале мая, но не имеет такой возможности. Все уайлд-кард были отданы итальянским спортсменам.
«К сожалению, я не смогу сыграть в Риме, у меня есть другие обязательства, поэтому я очень расстроена. Мой муж итальянец, поэтому нам грустно, что мы не можем быть там. Мы бы очень хотели продолжить играть на грунте», — цитирует Уильямс ESPN.
