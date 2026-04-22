Соболенко рассказала, как поддерживает Бадосу в период её спада в теннисе

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о поддержке, которую оказывает своей близкой подруге 103-й ракетке мира Пауле Бадосе.

— Арина, что вы думаете о ситуации с одной из ваших лучших подруг в этом виде спорта – Паулой Бадосой?

— Вообще-то мы только что разговаривали в раздевалке, и она знает, что я всегда рядом, мы собираемся поужинать, ещё поболтаем. Я всегда стараюсь помочь чем могу, даю ей советы, но иногда я также провожу с ней время. Она знает, что, если она о чём-то попросит, я всегда буду рядом. Я очень надеюсь, что она вернётся на вершину, потому что чувствую, что ей здесь самое место, и я искренне желаю ей всего наилучшего, — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.