Музетти — о восстановлении: тружусь каждый день, чтобы найти идеальную физическую форму

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти перед своим стартом на «Мастерсе» в Мадриде рассказал, что чувствует себя лучше после травмы, полученной в январе на Australian Open, однако ему ещё необходимо время для полного восстановления.

«Я много тружусь каждый день, чтобы найти свою идеальную физическую форму. Думаю, мне очень поможет опыт трёх матчей на минувшей неделе в Барселоне. С каждым днём мне становится всё лучше и лучше, но я знаю, что мне всё ещё нужно время для восстановления автоматизма на корте и этого соревновательного ритма, который позволяет принимать правильные решения в решающие моменты. Когда я получил травму в Австралии, это получалось как нельзя лучше.

Я знаю, что мне нужно делать, чтобы возвращать эту версию самого себя, и у меня есть чёткое понимание, через что я должен пройти в сложные моменты. Принятие того, что случилось в Мельбурне, было ключевым, и сейчас я использую это как мотивацию к возвращению на этот уровень.

Сейчас я просто думаю о том, чтобы хорошо себя чувствовать и двигаться по этапам процесса, в котором я нахожусь. Я знаю, что условия игры в Мадриде мне нравятся и усиливают мой теннис, поэтому нет причин думать, что я не могу повторить успех, который позволит мне защитить свои очки или сократить отставание. Но это зависит от множества факторов. Я стараюсь не думать об этом до начала турнира», — приводит слова Музетти Punto de Break.