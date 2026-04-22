Бусе обыграл Маннарино и вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде

58-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе в первом круге «Мастерса» в Мадриде обыграл соперника из Франции Адриана Маннарино, занимающего в мировом рейтинге 46-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

По ходу матча Бусе сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. Маннарино подал навылет четыре раза, также дважды ошибся на подаче и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Далее Бусе сыграет с французом Артюром Фисом, недавно обыгравшим россиянина Андрея Рублёва в финале «пятисотника» в Барселоне.