Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Игнасио Бусе — Адриан Маннарино, результат матча 22 апреля 2026, счёт 2:0, 1-й круг; «Мастерс» Мадрид

Бусе обыграл Маннарино и вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде
58-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе в первом круге «Мастерса» в Мадриде обыграл соперника из Франции Адриана Маннарино, занимающего в мировом рейтинге 46-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Мадрид (м). 1-й круг
22 апреля 2026, среда. 13:25 МСК
Окончен
2 : 0
По ходу матча Бусе сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. Маннарино подал навылет четыре раза, также дважды ошибся на подаче и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Далее Бусе сыграет с французом Артюром Фисом, недавно обыгравшим россиянина Андрея Рублёва в финале «пятисотника» в Барселоне.

