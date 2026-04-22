Анастасия Павлюченкова — Александра Эала, результат матча 22 апреля 2026, счёт 0:2, 1-й круг; WTA-1000 Мадрид

Павлюченкова проиграла Эале в первом круге «тысячника» в Мадриде
116-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге «тысячника» в Мадриде проиграла сопернице с Филиппин Александре Эале, занимающей в мировом рейтинге 44-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6.

Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2026, среда. 14:40 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

По ходу матча Павлюченкова сделала два эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. Эала подала навылет один раз, единожды ошиблась на подаче и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.

Далее Эала сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, занимающей в мировом рейтинге 21-е место.

Сетка "тысячника" в Мадриде
Мирра и Диана воссоединились! Дуэт Андреевой и Шнайдер — в сетке парного разряда в Мадриде
