Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Снигур — Дарья Касаткина, результат матча 22 апреля 2026, счёт 2:1, 1-й круг; WTA 1000 Мадрид

Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде
Комментарии

75-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде, проиграв на старте сопернице с Украины Дарье Снигур, занимающей в мировом рейтинге 98-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (13:15).

Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2026, среда. 13:55 МСК
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 15
3 		6 6 13
         
По ходу матча Снигур сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 24. Касаткина подала навылет семь раз, столько же ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Дарья Снигур сыграет с четвёртой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android