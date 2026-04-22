Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде
75-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде, проиграв на старте сопернице с Украины Дарье Снигур, занимающей в мировом рейтинге 98-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (13:15).
Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2026, среда. 13:55 МСК
Дарья Снигур
Дарья Касаткина
По ходу матча Снигур сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 24. Касаткина подала навылет семь раз, столько же ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16.
В следующем круге Дарья Снигур сыграет с четвёртой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.
