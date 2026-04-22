Мирра Андреева раздала болельщикам автографы после тренировки с Бенчич в Мадриде

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после тренировки со швейцарской спортсменкой Белиндой Бенчич в ходе «тысячника» в Мадриде раздала автографы болельщикам, ожидавшим её рядом с кортом. Кадры раздачи Андреевой автографов передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Андреева начнёт свой путь на турнире в Мадриде с матча второго круга, где ей предстоит сыграть с венгерской спортсменкой Панной Удварди, занимающей в мировом рейтинге 71-е место.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.