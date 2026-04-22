«Самое главное — сохранять здоровье». Чилич — о возможном завершении карьеры

«Самое главное — сохранять здоровье». Чилич — о возможном завершении карьеры
Чемпион US Open – 2014, 37-летний хорватский теннисист Марин Чилич высказался о продолжении своей карьеры, отметив, что на данном этапе сосредоточен на поддержании физической формы и планирует принять решение после завершения сезона-2026.

– Как долго вы ещё видите себя в туре?
– Сейчас для меня другой этап. Мне 37 лет, у меня есть семья. Я двигаюсь шаг за шагом, и самое главное — сохранять здоровье, чтобы тренироваться на высоком уровне. Я доиграю этот сезон до конца, а затем вместе с семьёй решу, что делать дальше. Всё постепенно, спокойно, – приводит слова Чилича AS.

Чилич принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Мадриде. Во втором круге турнира он сыграет с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой.

