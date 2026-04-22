«Достижение на всю жизнь». Чилич — о титуле на ТБШ в эпоху «Большой тройки»

Чемпион US Open – 2014, 37-летний хорватский теннисист Марин Чилич признался, что считает свою победу на турнире «Большого шлема» во времена доминирования «Большой тройки», к которой относят швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича, одним из главных достижений в жизни.

– Вы один из немногих, кто выиграл турнир «Большого шлема» в эпоху «Большой тройки». Что это для вас значит?

– Это достижение на всю жизнь. Каждый раз, оглядываясь назад, я понимаю, насколько это было велико. Тогда не только три лучших, но и топ-10 были невероятно стабильны — возможно, одни из самых сильных в истории. Возможностей было немного, поэтому я горжусь этим результатом — как и моя команда, родители и все, кто был рядом. Это мечта детства, которую я буду помнить всегда.

– Скучаете ли вы по матчам с Надалем и Федерером?

– И да, и нет. Было удовольствием смотреть на них — сначала как игрок, потом как болельщик. Это была настоящая поэзия в движении: их атлетизм, техника, ментальность и стабильность. Играть против них было огромным опытом. Но, честно говоря, я не против, что их уже нет в туре (смеётся), – приводит слова Чилича AS.