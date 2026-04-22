Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Камилла Рахимова — Ангелина Калинина, результат матча 21 апреля 2026, счет 1:2, 1-й круг WTA-1000, Мадрид

Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг «тысячника» в Мадриде
73-я ракетка мира представительница Узбекистана Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, уступив в стартовом матче соревнований украинке Ангелине Калининой (110-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 7:5, 2:6.

Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2026, среда. 16:10 МСК
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 2
         
Камилла Рахимова
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Теннисистки провели на корте 2 часа 46 минут. За время матча Калинина выполнила три подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 из 14 брейк-пойнтов. Камилла Рахимова сделала в игре три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Мадриде Ангелина Калинина сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.

Сетка турнира в Мадриде
Календарь турнира в Мадриде
Мирра и Диана воссоединились! Дуэт Андреевой и Шнайдер — в сетке парного разряда в Мадриде
