Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг «тысячника» в Мадриде

73-я ракетка мира представительница Узбекистана Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, уступив в стартовом матче соревнований украинке Ангелине Калининой (110-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 7:5, 2:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 46 минут. За время матча Калинина выполнила три подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 из 14 брейк-пойнтов. Камилла Рахимова сделала в игре три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Мадриде Ангелина Калинина сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.