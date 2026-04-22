Определилась соперница Людмилы Самсоновой во втором круге «тысячника» в Мадриде

129-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, проиграв в стартовом матче соревнований представительнице Индонезии Джаниче Чен (39-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Чен выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Алина Чараева сделала в игре три эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Мадриде Джаниче Чен сыграет с ещё одной российской теннисисткой Людмилой Самсоновой.