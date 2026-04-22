Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Алина Чараева — Джаниче Чен, результат матча 21 апреля 2026, счет 0:2, 1-й круг WTA-1000, Мадрид

Определилась соперница Людмилы Самсоновой во втором круге «тысячника» в Мадриде
129-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, проиграв в стартовом матче соревнований представительнице Индонезии Джаниче Чен (39-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.

Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2026, среда. 16:35 МСК
Джаниче Чен
Индонезия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Алина Чараева
Россия
Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Чен выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Алина Чараева сделала в игре три эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Мадриде Джаниче Чен сыграет с ещё одной российской теннисисткой Людмилой Самсоновой.

