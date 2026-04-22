Главная Теннис Новости

«Рад за Францию, им нужны такие игроки». Синнер назвал сильные стороны Фиса

«Рад за Францию, им нужны такие игроки». Синнер назвал сильные стороны Фиса
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не скупился на слова похвалы французскому коллеге Артюру Фису.

«Сейчас Фис показывает невероятный теннис, очень силён физически, стабилен на всех покрытиях. Победа в Барселоне придаст ему уверенности для хорошей игры в Мадриде и особенно в Париже, перед французской публикой.

Рад за Францию. Франции нужны такие игроки, как Артюр. Посмотрим, что ждёт его в будущем, но точно понятно, что за ним стоит следить», — сказал Синнер на церемонии вручения премии Laureus Awards.

21-летний Фис уже выиграл три турнира ATP в одиночном разряде. На юношеском уровне француз является победителем «Ролан Гаррос» 2021 года в парном разряде и финалистом в одиночном.

Среди французов только Ноа завоевал больше титулов на грунте до 22 лет, чем Фис
