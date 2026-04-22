Синнер — о «Мастерсе» в Мадриде: всё выглядит иначе, когда Карлоса и Новака нет в сетке

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением об отсутствии испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича на «Мастерсе» в Мадриде.

«Это тяжёлая ситуация для турнира, к тому же в прошлом году, ведь в прошлом году он тоже не играл, так что два раза подряд — это непросто. Это трудно принять: всё всегда по-другому, когда Карлос и Новак отсутствуют в сетке. Мы провели вместе много турниров», – сказала Синнер на пресс-конференции в Мадриде.

Алькарас снялся с «Мастерса» в Мадриде из-за травмы запястья, также в розыгрыше соревнований не принимают участия серб Новак Джокович и британец Джек Дрейпер.