Путинцева вышла во второй круг турнира в Мадриде, обыграв чешку Валентову
Поделиться
80-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв в стартовом матче соревнований чешку Терезу Валентову (51-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2026, среда. 16:40 МСК
Юлия Путинцева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|3
Тереза Валентова
Теннисистки провели на корте 2 часа 54 минуты. За время матча Путинцева не выполнила ни одной подачи навылет и не допустила при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 16 брейк-пойнтов. Тереза Валентова сделала в игре четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
Во втором круге турнира в Мадриде Юлия Путинцева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
Комментарии
