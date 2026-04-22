Юлия Путинцева — Тереза Валентова, результат матча 22 апреля 2026, счет 2:1, 1-й круг WTA-1000, Мадрид

Путинцева вышла во второй круг турнира в Мадриде, обыграв чешку Валентову
Комментарии

80-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв в стартовом матче соревнований чешку Терезу Валентову (51-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2026, среда. 16:40 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Тереза Валентова
Чехия
Теннисистки провели на корте 2 часа 54 минуты. За время матча Путинцева не выполнила ни одной подачи навылет и не допустила при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 16 брейк-пойнтов. Тереза Валентова сделала в игре четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Мадриде Юлия Путинцева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

