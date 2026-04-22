Хуркач вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Музетти

63-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв в стартовом матче турнира португальца Жайме Фарию (136-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Хуркач выполнил 12 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Жайме Фария сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Мадриде Хуберт Хуркач сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.