Хуркач вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Музетти
63-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв в стартовом матче турнира португальца Жайме Фарию (136-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Мадрид (м). 1-й круг
22 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Хуркач выполнил 12 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Жайме Фария сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира в Мадриде Хуберт Хуркач сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.
