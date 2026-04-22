Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуберт Хуркач — Жайме Фария, результат матча 22 апреля 2026, счет 2:0, 1-й круг Мастерс, Мадрид

Хуркач вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Музетти
Комментарии

63-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв в стартовом матче турнира португальца Жайме Фарию (136-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Мадрид (м). 1-й круг
22 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Хуркач выполнил 12 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Жайме Фария сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Мадриде Хуберт Хуркач сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.

Сетка турнира в Мадриде
Календарь турнира в Мадриде
Материалы по теме
Синнер сочувствует Алькарасу и Джоковичу. Но без них он должен сотворить историю в Мадриде
Синнер сочувствует Алькарасу и Джоковичу. Но без них он должен сотворить историю в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android