Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Артур Казо досрочно завершил сезон-2026 из-за операции на локте

Комментарии

73-я ракетка мира французский теннисист Артур Казо сообщил о том, что завершил сезон-2026 из-за операции на травмированном локте.

«Я испытывал проблемы с правым локтем, поэтому в эту среду мне пришлось решиться на операцию.
Уже полтора года я боролся с этой болью, которая не позволяла мне стабильно играть матчи и участвовать в турнирах. Восстановление не происходило, поэтому мы приняли решение об операции.

Я испытывал нестабильность в правом локте из-за повреждения связки, что привело к травме. В эту среду в Бордо мне сделали лигаментопластику — пересадку связки для её укрепления, стабилизации локтя и очистки сухожилия с удалением повреждённой части. Операция прошла успешно.

Конечно, я пропущу оставшиеся три турнира «Большого шлема» в 2026 году, с целью вернуться через шесть месяцев. Но это решение на перспективу: окончательно вылечить локоть, как следует подготовиться к 2027 году и снова проводить полноценные сезоны. Я вернусь сильнее! Спасибо за вашу поддержку», – написал Казо в одной из социальных сетей.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android