Артур Казо досрочно завершил сезон-2026 из-за операции на локте

73-я ракетка мира французский теннисист Артур Казо сообщил о том, что завершил сезон-2026 из-за операции на травмированном локте.

«Я испытывал проблемы с правым локтем, поэтому в эту среду мне пришлось решиться на операцию.

Уже полтора года я боролся с этой болью, которая не позволяла мне стабильно играть матчи и участвовать в турнирах. Восстановление не происходило, поэтому мы приняли решение об операции.

Я испытывал нестабильность в правом локте из-за повреждения связки, что привело к травме. В эту среду в Бордо мне сделали лигаментопластику — пересадку связки для её укрепления, стабилизации локтя и очистки сухожилия с удалением повреждённой части. Операция прошла успешно.

Конечно, я пропущу оставшиеся три турнира «Большого шлема» в 2026 году, с целью вернуться через шесть месяцев. Но это решение на перспективу: окончательно вылечить локоть, как следует подготовиться к 2027 году и снова проводить полноценные сезоны. Я вернусь сильнее! Спасибо за вашу поддержку», – написал Казо в одной из социальных сетей.