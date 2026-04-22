Оксана Селехметьева — Леолия Жанжан, результат матча 22 апреля 2026, счет 0:2, 1-й круг WTA-1000, Мадрид

Селехметьева проиграла 126-й ракетке мира на старте турнира в Мадриде
77-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, уступив в стартовом матче турнира француженке Леолии Жанжан (126-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 1:6.

22 апреля 2026, среда. 19:15 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За время матча Жанжан выполнила две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Оксана Селехметьева не сделала в игре ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Мадриде Леолия Жанжан сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.

Сетка турнира в Мадриде
Календарь турнира в Мадриде
Материалы по теме
Мирра и Диана воссоединились! Дуэт Андреевой и Шнайдер — в сетке парного разряда в Мадриде
Мирра и Диана воссоединились! Дуэт Андреевой и Шнайдер — в сетке парного разряда в Мадриде
