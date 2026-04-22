Даниил Медведев рассказал об адаптации к «Мастерсу» в Мадриде

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как прошла адаптации на «Мастерсе» в Мадриде.

— Даниил, давно ли ты сюда приехал? Сколько уже потратил времени на адаптацию? И как тебе здесь обстановка?

— Приехал недавно и, наверное, позже, чем остальные. Что-то в этом году все прямо рано приезжали, с кем я ни разговаривал. Кто-то – с других турниров, а кто-то – даже из Монако, но они рано все тут появились. Я приехал в понедельник, а играю первый матч в субботу, поэтому дней на подготовку у меня много. До этого я провёл хорошую неделю подготовки в Монако и, в принципе, чувствую себя хорошо, в том числе и два-три дня уже прямо здесь, – сказал Медведев корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.