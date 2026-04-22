Медведев — о разгроме от Берреттини: после матча постарался найти причину случившегося

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, удалось ли ему справиться в психологическом плане с поражением со счётом 0:6, 0:6 от итальянца Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

— Вчера один из вопросов Андрею Рублёву был про твои 0:6, 0:6. Общался ли он с тобой? Было ли у него такое в карьере и что бы он на твоём месте сделал? Он говорит, что он бы «не парился». Как тебе удалось пережить этот антирекорд? Долго ли переживал?

— Ну, на самом деле, это тяжёлый вопрос, потому что можно очень долго про это разговаривать. Но, в принципе, суть в том, что, когда ты проигрываешь 2:6, 2:6 или 3:6, 1:6, значит, где-то что-то ты сделал неправильно, где-то, может быть, был не готов, может, тактически неправильно подошёл к матчу. А когда проигрываешь 0:6, 0:6, то получается, что ты сделал неправильно всё и должна быть какая-то большая причина, почему так случилось. Соответственно, задача — найти эту причину и, скажем так, постараться её или не повторять, или чтобы этой причины не было, и так далее, и тому подобное. Так что эту причину я постарался найти, и, скорее всего, нашёл. Говорить никому не буду, что это за причина. Но опять же, наверное, в каком-то смысле Андрей прав. Понятное дело, первые три-четыре дня мне тяжело было. И когда на тренировку возвращаешься, то такой думаешь: «Ну, окей! А как мне там геймы выигрывать?» Но, с другой стороны, опять же, не было такого, что меня прямо переиграли или что мне где-то не повезло. Я просто вообще два мяча подряд в корт не попадал, поэтому просто надо играть лучше в следующем матче, – сказал Медведев корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.