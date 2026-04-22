Медведев рассказал, почему решил не заявляться на турниры в Барселоне и Мюнхене

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему решил не заявляться на ближайшие турниры АТР в Барселоне (Испания) и Мюнхене (Германия) после неожиданного поражения во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло от итальянца Маттео Берреттини (0:6, 0:6).

— Ты так непривычно рано для последних лет сошёл с дистанции на грунтовом турнире. Не было у тебя варианта, хотя бы спонтанного, вдруг заявиться, допустим, на Барселону, попросить уайлд-кард и получить эту недополученную игровую практику?

— Вариант такой всегда есть, но, скажем так, это просто не входило в мои планы. Мы с командой в тот же день после матча на всякий случай переговорили, хотим ли мы, может быть, куда-то ещё поехать — в Барселону или в Мюнхен. Нет, это изначально не входило в наши планы и в итоге так и не вошло. Хотя оба турнира прикольные, потому что в Мюнхене я никогда не был, а там «Бавария», там то, там сё. Они как раз с «Реалом» играли в этот момент. А в Барселоне я был один раз — тоже очень классный турнир, но, к сожалению, с нынешним календарём ATP в мои планы это не входит, потому что иначе ты тогда, получается, играешь восемь недель подряд, – сказал Медведев корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.