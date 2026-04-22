Медведев: в каком-то смысле у меня грунтовый сезон начинается в Мадриде

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как пережил болезненное поражение со счётом 0:6, 0:6 во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло от итальянца Маттео Берреттини, отметив, что эта вынужденная пауза между турнирами помогла сосредоточиться на физической подготовке к «Мастерсу» в Мадриде.

— Получается, уже две недели прошло, как ты проиграл 0:6, 0:6. И до сих пор это твой последний результат. Это проблема или, наоборот, больше времени разобраться?

— Нет, ни в коем случае не проблема. И, кстати, как раз таки поэтому в том числе мы решили так, что если ты сразу едешь на следующий турнир, то ещё очень свежо это поражение и будет очень много к тебе вопросов: «А как? А что?» И если вдруг ты ещё и там проиграешь, а уже нет времени на подготовку к Мадриду, которую мы отложили в сторону… Поэтому мы решили: «Нет, мы лучше проведём физическую подготовку, такой своеобразный мини-блок, наберём физики, на грунте поработаем, там поскользим и всякое такое». И сейчас, честно, я вообще не думаю про тот матч, потому что, опять же, как я и говорю, ты проигрываешь 3:6, 3:6 и как бы к тебе есть вопросы: «А почему такой лёгкий проигрыш?» Когда проигрываешь 0:6, 0:6, то тут всем понятно, что дело не в теннисе, а дело в чём-то другом. Но я надеюсь, что здесь смогу получше сыграть.

— Значит, «обнулиться» проще?

— Да-да, как раз таки я и считаю, что смог это сделать. То есть за счёт вот этого маленького блока физической подготовки и потом недели тренировок я смог «обнулиться», и как бы — да, в каком-то смысле у меня грунтовый сезон, получается, начинается здесь, в Мадриде, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.