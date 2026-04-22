«Обожаю сюда приезжать». Даниил Медведев — о «Мастерсе» в Мадриде

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к «Мастерсу» в Мадриде, отметив, что может назвать турнир одним лучших в туре.

— При слове «Мадрид» какие у тебя воспоминания? Андрей Рублёв говорит, что он любит какие-то места в центре города — побродить, зайти в кафе. У тебя есть какие-то особые ассоциации, связанные с этим местом?

— Каких-то прям конкретных воспоминаний или, допустим, любимого места у меня тут нет. Но, в принципе, Мадрид, наверное, в топ-3 тура у меня войдёт. Я всегда говорил, что Шанхай — мой самый любимый, но я думаю, что и Мадрид в топ-3 спокойно войдёт. Может, даже и на втором месте. Я обожаю сюда приезжать, обожаю здесь находиться. Не всегда мне это помогало хорошо играть, но в любом случае, опять же, после такого результата в Монте-Карло приятно находиться в месте, где тебе нравится, – сказал Медведев корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.