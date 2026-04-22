Алина Чараева — о своей игре в сезоне-2026: может быть, получится и в топ-100 подняться

129-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева оценила своё выступление в сезоне-2026, отметив, что считает его лучшим в своей профессиональной карьере.

– Есть ощущение по сезону, что идёшь по нарастающей, прибавляешь, даже если судить по этому турниру?

– Да, конечно, потому что это лучший сезон, который у меня был. В том году вообще был первый полный сезон, когда я отыграла без травм. До этого, в принципе, в общей сложности я два года пропустила из-за операций и разных проблем. И сейчас, конечно, первый раз, когда я чувствую, что если будет какая-то чуть большая стабильность в результатах, то, может быть, получится и в топ-100 подняться, и выше в этом году.

– А что послужило толчком к этому ощущению – что всё «пошло»?

– Я думаю, прямо какого-то такого толчка не было. Это больше было как такое нарастающее чувство, когда уже в принципе знала то, что если у меня получится какой-то целый сезон отыграть без травмы и без каких-то проблем со здоровьем, то… В принципе теннис-то всегда был. И по юниорам люди уже знали, что я могу играть хорошо, и, в принципе, просто есть какая-то уже внутренняя уверенность, что если я буду продолжать, то всё получится, – сказала Чараева корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.