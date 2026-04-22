Турнир WTA-1000 в Мадриде, 2026 год: результаты матчей 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, на грунтовых кортах в Мадриде (Испания) продолжился розыгрыш турнира категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня прошли матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей второго игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Мадриде (Испания). Первый круг. Результаты матчей 22 апреля (выборочно):

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Антония Ружич (Хорватия) – 6:3, 4:6, 6:0;

Чжан Шуай (Китай) – Ева Лис (Германия) – 6:4, 6:3;

Дарья Снигур (Украина, Q) – Дарья Касаткина (Австралия) – 6:3, 3:6, 7:6 (15:13);

Далма Галфи (Венгрия, Q) – Айла Томлянович (Австралия) – 7:6 (9:7), 6:4;

Александра Эала (Филиппины) – Анастасия Павлюченкова (Россия, Q) – 6:3, 6:3;

Ангелина Калинина (Украина, Q) – Камилла Рахимова (Узбекистан) – 6:2, 5:7, 6:2;

Джаниче Чен (Китай) – Алина Чараева (Россия, Q) – 6:4, 6:2;

Юлия Путинцева (Казахстан) – Тереза Валентова (Чехия) – 6:4, 4:6, 6:3;

Солана Сьерра (Аргентина) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:6 (12:10), 7:6 (10:8);

Каролина Плишкова (Чехия, SR) – Синья Краус (Австрия, Q) – 2:6, 6:1, 6:4;

Леолия Жанжан (Франция, Q) – Оксана Селехметьева (Россия) – 6:4, 6:1;

Софья Кенин (США) – Эшлин Крюгер (США) – 7:6 (7:2), 6:4;

Кэти Бултер (Великобритания) – Тэйлор Таунсенд (США) – 6:4, 6:2;

Катержина Синякова (Чехия) – Эльвина Калиева (США, Q) – 6:3, 6:4;

Кэти Макнелли (США) – Кэти Волынец (США, Q) – 6:1, 6:2.